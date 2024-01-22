بكام النهاردة.. أسعار البنزين اليوم 2024 في مصر الاثنين 2024/1/22 قبل اجتماع لجنة التسعير

تُعد أسعار البنزين محل اهتمام يومي لجميع المواطنين في مصر، ويأتي ذلك في سياق ارتفاع معدلات التضخم وتدهور الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، وتصدرت أسعار البنزين قائمة البحث على محرك جوجل، حيث كانت هناك زيادة في الأسعار وأعلنت لجنة تسعير السيارات في الأيام الأخيرة عن التعديلات الجديدة التي تشمل زيادة في تكاليف البنزين، مما أثار اهتمام أصحاب السيارات والسائقين بشكل خاص، ونتابع عبر موقع البديل أخر تطورات أسعار البنزين والسولار 2024.

أسعار البنزين اليوم 2024

تشير بعض المصادر إلى احتمالية رفع أسعار البنزين في مصر خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر عقده في نهاية يناير الجاري، يتم تحديد أسعار البنزين والسولار خلال اجتماعات لجنة التسعير، والتي تنعقد كل ثلاثة أشهر، ويرتبط تحديد أسعار الوقود في مصر بتطوّرات السوق العالمي، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10%، يُتوقع أن يعقد اجتماع اللجنة القادم في الشهر الحالي، وإذا تم الإعلان عن زيادة في أسعار البنزين خلاله، سيُبدأ تنفيذ هذه الأسعار اعتبارًا من اليوم التالي لاتخاذ القرار.

أسعار البنزين 2024

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادتين خلال عام 2023، حيث تمت الزيادة الأولى في مارس بقيمة تتراوح بين 0.75 و1 جنيه، فيما كانت الزيادة الثانية لسعر السولار في مايو، وفيما يلي آخر تحديث لأسعار البنزين:

سعر لتر البنزين 80 ارتفع إلى 10 جنيهات.

سعر لتر البنزين 92 اليوم يبلغ 11.5 جنيه.

سعر لتر البنزين 95 اليوم وصل إلى 12 جنيهًا.

أما سعر السولار في السوق المحلية فيبلغ 7.25 جنيه للتر.

سعر لتر الكيروسين وصل إلى 8.25 جنيه.

أما سعر أسطوانة بوتاجاز اليوم فوصل إلى 70 جنيهًا.

تم اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين بعد دراسة للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، وتوقع بعض الخبراء ارتفاع أسعار البنزين في مصر خلال الفترة المقبلة.