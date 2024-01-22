HERE.. رابط طلب البطاقة الذهبية 2024 الجزائر وخطوات استخراجها عبر الموقع الرسمي

تعد البطاقة الذهبية من احدث إصدارات بطاقات البريد الجزائري، ويتساءل الكثير على رابط طلب البطاقة الذهبية 2024 الجزائر ليتمكنوا من الحصول عليها، وقد أوضحت هيئة البريد بأنه يتم استخراج البطاقة الكترونياً من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بهم، ويلزم تسديد الرسوم الأساسية الخاصة بالاستخراج ليتم الموافقة علي الطلب، كما أنها من البطاقات التي يسهل استخدامها من قبل العديد في عمليات الدفع والشراء المختلفة.

رابط طلب البطاقة الذهبية 2024 الجزائر

أعلنت هيئة البريد الجزائري بأنه يمكن استخراج البطاقة الذهبية من خلال رابط طلب البطاقة الذهبية 2024 الجزائر كل ما عليك هو اتباع الاتي:

في البداية يتم تحميل التطبيق الالكتروني الخاص بهيئة البريد الجزائري من خلال الضغط على الرابط

بعدد تحميل البرنامج يتم الضغط على تسجيل يطلب الموقع بعض البيانات الشخصية التي يجب تسجيلها للمتقدم.

اختيار خدمة البطاقة الذهبية من الخيارات الموجودة أمامك، ويتم عرض الاستمارة يتم تسجيل فيها الاتي: رقم الهوية الوطنية للمتقدم، واسم المتقدم، وعنوانه السكني.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات والتأكد من صحتها يتم الضغط على ارسال الطلب،، وبعد الموافقة علي الطلب الخاص بك يجب علي المتقدم تسديد رسوم استخراج البطاقة ليتمكن من استخدامها.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية

بعد أن تم توضيح خطوات استخراج البطاقة الذهبية يتساءل العديد من الأشخاص التي لديهم البطاقة بالفعل بأنه من الضروري تجديد البطاقات المنتهية لتتمكن من استعمالها مرة أخري، كل ما عليك هو اتباع الاتي: