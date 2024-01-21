HEHE.. رابط التسجيل في التجنيد الإجباري 2024 في المغرب tajnid.ma عبر الموقع الرسمي

يعتبر التجنيد في الجيش من أكثر الأمور المهمة عند الشباب والرجال والتي يجب أداؤها في الوقت المناسب، ويتم التساؤل علي خطوات التسجيل في التجنيد الإجباري 2024 في المغرب حتى يتمكنوا من أداء التجنيد الخاص بهم، وقد أوضحت الحكومة المغربية بأنه يجب علي كافة الأشخاص التي يرغبون في التسجيل التقديم من خلال الموقع الإلكتروني كل ما عليك متابعة المقال التالي للتعرف على التفاصيل.

التسجيل في التجنيد الإجباري 2024 في المغرب

أوضحت هيئة التجنيد في المغرب بأنه يلزم على الجميع التسجيل في التجنيد الإجباري 2024 في المغرب وقد تم التوضيح بأنه يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتجنيد من خلال الضغط على الرابط التالي

الضغط على استمارة الإحصاء من الخيارات الموجودة على الشاشة، ويتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بك التي يطلبها الموقع ويجب التأكد من صحتها.

الضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين الرد من قبل الهيئة بالموافقة على الطلب.

شروط الالتحاق بالتجنيد الإجباري

بعد أن تم التعرف على خطوات التسجيل في التجنيد الإجباري، يتساءل الكثير على الشروط التي يجب توافرها، وهي كالتالي:

يلزم على الذكور فقط الالتحاق بالتجنيد الإجباري، ومن الضروري أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.

يجب على الشخص الإقامة الدائمة في المغرب ليتمكن من أداء التجنيد.

يجب تراوح عمر المتقدمين للالتحاق بالتجنيد من 19 سنة إلى 25 سنة بحد أقصى، ولا يمكن التقديم لأكبر من هذا العمر.

من الضروري علي المتقدم ألا يكون مصابا بأي مرض مزمن، وخاصة الأمراض المعدية.

يجب على المتقدم أيضا انتهاؤه من الدراسة ومن الضروري حصوله على شهادة البكالوريوس أو الشهادات التي تعادلها ليتم الموافقة على الطلب.

قيمة رواتب الجنود في التجنيد

أوضحت هيئة التجنيد بأنه يتم تسديد مرتب شهري لكافة الشباب المتقدمين، وقد تم التوضيح بأن الرواتب كالتالي: