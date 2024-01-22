ننشر.. لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيا 1445 عبر الشركة السعودية للكهرباء

تعتبر الفواتير الحكومية من أكثر الأمور التي يهتم بها كافة الأشخاص في المملكة سواء المواطنون أو المقيمون ويتم التساؤل علي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيا 1445 ليتمكنوا من التسديد في المواعيد المحددة، وقد أوضحت وزارة الكهرباء السعودية بأنه يمكن الاستعلام إلكترونيا كل ما عليك متابعة المقال التالي للتعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيا 1445

تساءل العديد من الأشخاص على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيا 1445 وقد أوضحت وزارة الكهرباء الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء السعودية من الرابط

اختيار الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع، والضغط على عرض الفاتورة.

اختيار الفواتير الثابتة من الخيارات الموجودة على الشاشة، ويتم تسجيل بعض البيانات منها رقم الحساب، والضغط على عرض.

سيتم ظهور قيمة الفاتورة الخاصة بك التي تود تسديدها على الشاشة.

خطوات الاستعلام على فاتورة الكهرباء من التطبيق الإلكتروني

عملت وزارة الكهرباء السعودية على طرح تطبيق إلكتروني يتيح لكافة الأشخاص سواء المواطنون أو المقيمون استخدامه في التعرف على فواتير الكهرباء، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية في الاستعلام:

في البداية من الضروري تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بك، من خلال الضغط على الرابط التالي

من التطبيق يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة على الشاشة، ثم الضغط علي فاتورتي.

يتم تسجيل رقم الحساب الخاص بك في المكان المخصص له والضغط على عرض.

الاستعلام على فاتورة الكهرباء السعودية برقم الهاتف

يتساءل العديد من المواطنين التي لا تتقن التسجيل على المواقع الإلكترونية، خطوات الاستعلام بالرقم الهاتفي، كل ما عليك اتباع الآتي: