موعد نزول الدعم السكني يناير 2024 وما هي أهم شروط التسجيل

موعد نزول الدعم السكني يناير 2024، يبحث المستفيدين بالدعم السكني بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف مستحقات شهر يناير الجاري، وما هي الشروط الاستحقاق لبدء عملية التسجيل للمتقدمين الجدد، يعد الدعم السكني هو دعم مقدم من وزارة الاسكان الاجتماعي بالسعودية يستهدف جزء كبير من المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة، ويأتي برنامج الدعم في عدة صور بين قروض بمبالغ شهرية نقدية ووحدات سكنية وقطع أراضي، يستفيد الآلاف من الأسر السعودية من دعم سكني ويعتمدون عليه بشكل كبير لأنه كان سبباً في رفع العبء عنهم في ظل التدهور الاقتصادي، تابعوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على موعد نزول الدعم السكني يناير 2024.

موعد نزول الدعم السكني يناير 2024

بعد عدة أيام يتم بدء عملية إيداع المستحقات النقدية في الحسابات البنكية للمستفيدين، وحسب تصريحات مسؤولي دعم سكني أن الدعم يتم في موعد محدد من كل شهر، ويأتي الموعد للشهر الجاري بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024 على أن تستمر عملية صرف المستحقات لمدة اسبوع، وحالة أن موعد الصرف يأتي يوم الجمعة والسبت يتم تأجيل عملية الصرف حتى صباح الأحد أثناء عودة الموظفين إلى الدوام الطبيعي للبنوك، حيث يتم صرف الدعم فقط للمواطنين من الجنسية السعودية ومحدودي الدخل وأن لا يقل السن عن 30 عاماً.

رابط الاستعلام عن الدعم السكني 1445

خطوات سهلة وبسيطة دون وقت ولا مجهود يمكن للمستفيدين الاستعلام عن الدعم من خلال الموقع الرسمي وتأتي عملية الاستعلام على النحو التالي:.