رسميا الان مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024 للقطاعين العام والخاص للموظفين والمدارس

تعتبر الإجازات الرسمية وإجازات المدارس من أهم الأمور التي يهتم بها كافة المواطنين، ويتم التساؤل على مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024 ليتمكنوا من التخطيط بشكل جيد للإجازة الخاصة بهم، والطريقة الصحيحة في الاستمتاع بها، وقد تم توضيح كافة الإجازات التي يتم منحها لكافة المواطنين في الدولة، سنتعرف علي كافة التفاصيل في السطور التالية.

مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024

تعتبر مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024 من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من العاملين في القطاعات المختلفة في الدولة، ليتمكنوا من التخطيط الجيد للإجازة الخاصة بهم، وقد تم توضيح المواعيد التالية:

أوضح قانون العمل السعودي بأنه تم حصر عدد أيام الإجازات لعام 2024 في الدولة التي بلغت عددها 17 يوما علي مدار العام الخاصة بالأعياد والمناسبات.

وقد تم حصر أيضا الإجازات الأسبوعية طوال العام فتم التوصل بأن عدد أيام الإجازة الأسبوعية عددها 104 أيام على مدار العام.

وأوضحت وزارة العمل بأن العدد الكلي لأيام الإجازات الرسمية يبلغ عددها حاول 121 يوما وقد تم التوضيح بأنها مدفوعة الأجر بالكامل.

مواعيد الإجازات الرسمية 2024

يتساءل العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة على الجدول الخاص بالإجازات الرسمية، وقد تم توضيح الآتي:

الإجازات الخاصة بشهر يناير، والتي تبدأ بيوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، و28 يناير الإجازة الخاصة بعيد الشرطة.

بينما إجازات شهر أبريل تبدأ في عيد الفطر المبارك بداية من يوم 10 أبريل إلى يوم 12 أبريل، وإجازة عيد تحرير سينا يكون في يوم 25 أبريل.

إجازات شهر مايو يوم 1 مايو الإجازة الخاصة بعيد العمال، والإجازة الخاصة بشم النسيم يكون يوم 6 مايو.

بينما إجازات شهر يونيو تبدأ بيوم 17 يونيو إلى 20 يونيو، و30 يونيو الخاص بثورة يونيو.