اتفرج ببلاش.. جميع القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر بجودة عالية hd في كأس الامم الافريقية

انطلقت مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تعتبر من أهم المباريات علي مستوى العالم، ويتساءل العديد من محبي كرة القدم على القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر ليتمكنوا من متابعة المباريات على التلفزيون أثناء البث المباشر، وقد تم توضيح كافة القنوات التي يمكنانها بث المباراة وأيضا مواعيد عرض المباراة ليتم متابعتها من قبل كافة الأشخاص.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تم التعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر حيث إنها يتم العرض علي القنوات التالية:

من أهم قنوات الرياضة التي تعمل علي بث المباراة هي قنوات بي أن سبورت الرياضية.

قناة الجزائر الأولى ويمكن متابعتها علي التردد التالي ترددها 10992 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500.

تعرض المباراة أيضا علي قناة المغرب الرياضية على التردد التالي 12303 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز 27500.

بينما قناة المغرب الأولي تتم متابعتها علي التردد التالي 11642، الاستقطاب أفقي معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت والتي تتم متابعتها علي قمر Hot Bird 13B ويتم تحميلها علي تردد 11013 الاستقطاب: عمودا معدل الترميز 27500.

قناة تشيلي تشاد علي قمر Amos 4W بتردد: 11207 استقطاب: أفقي معدل ترميز: 27500.

قناة سوبر سبورت علي قمر Eutelsat 16 بتردد 11097 استقطاب: عمودا معدل ترميز 7500.

ما هي موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تعتبر مباراة مصر والرأس الأخضر من أهم المباريات التي تقام في كأس الأمم الأفريقية، والتي يهتم بها جميع مشجعي كرة القدم، ويتم التساؤل علي الموعد الخاص بعرض المباراة، حيث أنه يتم عرضها في المواعيد التالية:

الإثنين 22 يناير 2024 يتم عرض المباراة علي كافة القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة 10 مساء، وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 11 مساء.