أخر تحديث.. سعر الذهب في العراق اليوم الاحد 2024/1/21 في محلات الصاغة

سعر الذهب في العراق اليوم شهد استقرار كبير وهذا على حسب الأسعار المعلنة، ولكن على الرغم من ذلك سجل اذهب حوالي 1% خسارة أسبوعية، وخلال المقال سوف نوضح أخر أسعار الذهب وذلك على حسب أخر التحديثات واهم العوامل التي لها دور كبير في التأثير على سعر الذهب بشكل يومي.

سعر الذهب في العراق اليوم

وسوف نوضح أخر بيان معلن عنه متعلق سعر الذهب في العراق اليوم

وهذا وفقًا لأخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24 وصل في العراق الى 85,552 دينار ( 65.36 دولار).

كما أن سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 74,860 دينار ( أي مايقارب حوالي 57.19 دولار).

وبالنسبة لسعر عيار 18 فإنه وصل إلى 64,165 دينار وهذا يساوي حوالي49.02 دولار).

وسعر الأوقية من الذهب وصل في العراق الى 2,660,677 دينار أي مايقارب حوالي 2,033 دولار.

والكيلو من الذهب وصل إلى 85,552,324 دينار ( 65,357 دولار).

سعر الذهب عالميا

تم اغلاق سعر الذهب عالميا وذلك كان في تعاملات أول أمس، حيث أنه سجل انخفاض أسبوعي في حوالي ستة أسابيع، بالإضافة إلى وجود الكثير من التعليقات من (البنك المركزي الأمريكي) بضرورة خفض سعر الفائدة، كما ارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية إلى 0.4 % إلى 2029.3 دولار.

الذهب في العراق

أسعار الذهب في العراق بشكل يومي تهم كل المستثمرين الذى يفكرون في تحويل أموالهم إلى الملاذ الآمن، وتهم كل المقبلين على الزواج الذي يفكرون في الشراء خاصة أن الأسعار تتغير مابين ساعة وأخرى ولكن في حال التفكير في الاستثمار في الذهب يمكنك ذلك حيث أن الذهب كان ومازال هو الملاذ الآمن على مر العصور، وعلى الرغم من وجود العديد من العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العراق وخاصةً الظروف الاقتصادية إلا أنه ومع ذلك مازال في تغييرات طفيفة.