بكام النهارده.. سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري الاحد 2024/1/21 في جميع البنوك المصرية

يعيش الجنيه المصري ظروف اقتصادية لم تمر عليه من قبل ويتضح ذلك في سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري وربما يعيش اليوم الدولار أمام الجنيه استقرار كبير اليوم، وهذا وفقا لما تم نشره من البنك المركزي، وهناك العديد من الأشخاص في الفترة الحالية يتساءلون عن أهم حركة أسعار العملات في الفترة الحالية، لذلك تابعوا معنا سعر البيع والشراء اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

أما بالنسبة سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري تكون كالتالي:

وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي في مصر 30.83 جنيه للشراء ووصل سعر البيع 30.93.

كما أنه سجل اليورو في مصر سعر الشراء 33.9619 جنيه للشراء، أما بالنسبة إلى البيع وصل إلى 34.0819 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي والمركزي

ووضح البنك الاهلى أن سعر الدولار في الفترة الحالية مقابل الجنيه المصري وصل كالتالي:

وفي البنك المركزي وصل إلى 30.8380، وللبيع 30.9357.

اما بالنسبة إلى سعر الدولار في البنك الأهلي وصل سعر الشراء للدولار مقابل الجنيه المصري وصل إلى حوالي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

مصير الجنيه أمام الدولار

هذا السؤال يطرحه الكثير من المواطنين ولكن لا يتمكن أي شخص منهم من تحديد مصير الجنيه وهل سوف يزيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ام يستقر على ماهو عليه، واكبر الخبراء الاقتصاديين لا يستطيعون الجزم في الأمر، ولكن كل ماعلينا أن ندعو أن تستقر الظروف الاقتصادية للبلاد ويعود أسعار الدولار كما كانت في السابق.

العوامل المؤثرة على الدولار

يوجد الكثير من العوامل المؤثرة ومن ضمنها: