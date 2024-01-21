راكب الصاروخ.. سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 2024/1/21 في جميع محلات الصاغة

سعر الذهب في فلسطين اليوم هذا من أهم الاسئلة التي تتردد بشكل كبير بين المواطنين خاصة أنه في الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة خاصة أن الذهب يعتبر من المعادن الثمينة التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص لحفظ اموالهم حيث أن الذهب يحتفظ بقيمته وذلك بعيدا عن كل الانهيارات الاقتصادية التي تعيشها البلاد لذلك سوف نوضح أخر أسعار الذهب في فلسطين اليوم.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

يعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم محط اهتمام العديد من المستثمرين وكل متداولي الفوركس، وكل الأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك كل هؤلاء الأشخاص حريصين بشكل يومي لمعرفة آخر مستجدات سعر الذهب والتي تكون كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 244.78 شيكل اي حوالي $65.36.

أما عيار 22 وصل سعره إلى 224.38 شيكل ، أي حوالي $59.91.

أما عيار 21 وصل سعره إلى 214.19 شيكل، أي وصل إلى $57.19.

عيار 18 من الذهب وصل سعره إلى 183.59 شيكل، أي حوالي $49.02.

أما سعر عيار 14 في الذهب وصل إلى 142.79 شيكل.

وعيار 12 من الذهب وصل إلى 122.39 شيكل، أي أنه وصل إلى $32.68.

كما أن سعر الأوقية من الذهب وصل إلى 7,613 شيكل، أي أنه مايقرب من $2,033.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في فلسطين

يوجد مجموعة من العوامل لها تأثير كبير على سعر الذهب في فلسطين ومن ضمنها: