بكام سعر الذهب في قطر اليوم الاحد 2024/1/21 في جميع محلات الصاغه

سعر الذهب في قطر اليوم شهد تغير بشكل كبير عن أمس، وذلك يرجع إلى أن العوامل المتحكمة في أسعار الذهب متغيرة ومنها معدل الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى المعاملات بين الدول المختلفة، وتعتبر دولة قطر من الدول الأكثر استقرار، وربما لهذا السبب لا نجد تغيرات كبيرة في الأسعار من يوم الى يوم آخر، كما يعتبر معدن الذهب من المعادن الثمينة التي تلجأ إليها العديد من الدول كمصدر وملاذ أمن للظروف الاقتصادية في البلاد.

سعر الذهب في قطر اليوم

يحظى الذهب باهتمام العديد من المستثمرين في بورصة الذهب، ويعتبر أيضا في قطر من ضمن أهم أدوات الزينة للنساء، لذلك تهتم الكثير من النساء لمعرفة آخر المستجدات في أسعار الذهب بشكل يومي، وتكون الأسعار اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 وصل إلى حوالي 237.90 ريال، أي مايقارب $65.36.

كما أن سعر الذهب من عيار 22 وصل السعر في قطر اليوم حوالي 218.08 ريال، أي ما يقارب $59.91

أما سعر عيار 21 في قطر وصل إلى 208.17 ريال، أي أنه حوالي $57.19.

كما أن أسعار عيار 18 وصلت إلى 178.43 ريال، أي حوالي $49.02.

عيار 14 وصل إلى 138.78 ريال، أي أنه حوالي $38.13.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في قطر

على مر العصور كان استثمار الذهب من ضمن أهم الاستثمارات المربحة، ويمكن لكل الأشخاص أن يقوموا باستثمار أموالهم فيه، ولكن قبل الاستثمار لا بد على الأشخاص أن يكونوا مدركين كل العوامل المؤثرة ومنها: