نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024 يهتم الطلاب من جميع المحافظات بالبحث عن موعد ظهورها رسمياً، حيث انطلقت رسمياً امتحانات نصف السنة في العراق منذ عدة أيام على أن تنهي جميع الاختبارات قبل نهاية يناير الجاري للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، كما تبدأ الوزارة في اعتماد نتائج الطلاب بعد أن تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات

هناك تعليمات وقواعد وضعتها وزارة التربية والتعليم العراقية قبل ان ينطلق العام الدراسي، مما حرص الطلاب على تأدية الاختبارات الشهرية للحصول على درجات عالية نهاية العام، كما وفرت الوزارة كل سبل الراحة للطلاب من بداية العامة وعملت على تقديم المراجعات وشرح الدروس على المنصات التعليمية للاستفادة منها وخاصةً الطلاب التي لا تستطيع الذهاب للمدرسة بسبب ظروف خاصة، تابعوا معنا التقرير التالي للإطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024

بدأت وزارة التربية والتعليم في تجهيز اللجان المدرسية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأ,ل للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة بجميع المحافظات، ومنذ عدة ساعات تم انطلاق الامتحانات في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد 21 من يناير الجاري 2024 وسوف تستمر الامتحانات حسب الخريطة الزمنية حتى يوم الأربعاء الموافق 31 من يناير 2024، وحسب تصريحات الوزارة أن عملية التصحيح تبدأ يوم الخميس الموافق 1 من فبراير 2024 لكي يتم الاعلان عن نتائج جميع الصفوف قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وسوف تستغرق أعمال التصحيح والرصد من 10 إلى 15 يوم ويتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

يتم رفع كشوفات النتائج للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول 2023-2024 إلكترونياً وتستخرج النتائج بهذه الطريقة