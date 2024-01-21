مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 145…. انقاذ اورخان وهوليفيرا على يد مالهون وبالا الحلقة كاملة على فيديو لاروزا

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 145، مازال مسلسل المؤسس عثمان يحقق نجاحاً كبيراً ليتصدر محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، لما فيه من أحداث مثيرة وشيقة جعلت الجميع ينتظرون عرض الحلقة الجديدة، وكانت قناة atv التركية قد أعلنت عن تأجيل عرض الحلقة الماضية من مسلسل قيامة عثمان بسبب احتفالات القناة برأس السنة الميلادية وعرض الحفلات التي لاقت اهتمام ومتابعة عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 145

حيث يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة atv التركية التي أعلنت الأسبوع الماضي، عن تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 والتي كانت من المقرر أن يتم عرضها في 17 يناير الماضي، ومن المقرر أن يتم عرضها مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساء بتوقيت الكويت وقطر في الساعة 10:00 مساء..

تردد قناة atv التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 145

ويمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة atv التركية والتي تتميز بعرض عدد كبير من الأعمال التركية التي لاقت إعجاب الملايين من المشاهدين منها مسلسل الحفرة وابنة السفير وقيامة عثمان وغيرها من المسلسلات التركية، وإليكم تردد القناة :

التردد : 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5|6.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة atv التركية على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكنكم أيضاً استقبال تردد قناة atv التركية على القمر الصناعي عرب سات من خلال ادخال التردد التالي: