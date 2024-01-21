يا خيبة اللي اشتروا إمبارح.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم

كشفت شعبة الذهب العامة، عن تراجع أسعار الذهب في العديد محلات وأسواق الصاغة، التي تأتي بدون مصنعية وضريبة تبلغ قيمتها إلى 50 جنيهًا لعيار الـ 21 وهو الأكثر مبيعًا، حتى أن أسعار ختام أمس شهدت حالة من التراجع الملحوظ بلغت قيمته نحو 200 جنيه، بحيث وصل الإنخفاض إلى اليوم حتى 250 جنيهًا، في كافة أعيرة الذهب المختلفة، لهذا سنكشف معكم أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم الأحد

جاءت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير 2024، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار الى نحو 3450 جنيهًا.

كما وصل سعر الذهب من عيار 24 ليُسجل نحو 3942 جنيهًا.

إضافة إلى أن سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 2957 جنيهًا للشراء.

بينما سعر الذهب عيار 14 وصل إلى 2306 جنيهًا.

إضافة إلى أن جنيه الذهب في محلات الصاغة وصلت قيمته لـ 27 ألف و600 جنيه.

أسعار الذهب تصل لأعلى مستوى قياسي

ووصلت أسعار الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي لتبلغ نحو 3650 جنيهًا لعيار الـ 21 في العديد من محلات الصاغة والمحلات المعنية ببيع الذهب، على أن تراجعت بعد ذلك لـ 3550 جنيهًا للجرام الواحد، هذا وأن أسعار الذهب بشكل عام تشهد حالة من الإضطراب الملحوظ في الفترة الحالية نتيجة صعود الدولار في السوق السوداء.