تردد قناه الجزائريه الارضيه على النايل سات 2024 وتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية مجاناً

تردد قناه الجزائريه الارضيه على النايل سات 2024، يهتم عدد كبير من محبي الساحرة المستديرة بالإطلاع على القنوات التي سوف تعرض بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومن أهم هذه القنوات قناة الجزائرية الأرضية التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات…..

تردد قناه الجزائريه الارضيه على النايل سات 2024

حيث يمكنكم الآن ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 على القمر الصناعي نايل سات ومتابعة أهم المباريات والاستمتاع بمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي يتم عرضها على قناة الجزائرية مجاناً بدون دفع أي اشتراك شهري ن وبجودة عالية دون تقطبع أو تشويش….

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3|4.

خطوات ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على الرسيفر

في البداية قم بتشغيل جهاز الاستقبال لديك.

اضغط على زر القائمة.

بعد ذلك ادخل على اعدادات الجهاز.

ثم اضغط على الأدخال اليدوي.

ثم ادخل التردد الخاص بقناة الجزائرية الأرضية.

واضغط على زر “بحث”

سوف يقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القناة وسوف تجدها في قائمة القنوات .

اضغط على “حفظ التغييرات “.

مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم 21-01-2024