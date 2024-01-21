تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات 2024 لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية

تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات 2024 التي تهتم بنقل أقوى محتوى رياضي، وتحرص القناة دائماً على نقل المباريات المهمة التي يريد متابعتها عشاق الساحرة المستديرة، حيث تعمل القناة بدون توقف على مدار اليوم لأنها مجانية تستخدم التقنيات والإمكانيات العالية، تتمتع قناة الجزائرية الأرضية بشهرة وشعبية واسعة جداً ولديها جمهور من شتى الدول يعتمد عليها ويثق في المحتوي التي تقدمه، تمتلك القناة حقوق نقل البطولات المختلفة لتميزها عن غيرها وهذا ما يجعلها في تقدم مستمر، ننشر لكم عبر السطور التالية من المقال تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات 2024.

تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات 2024

أعلنت شبكة قناة الجزائرية الارضية في بيان رسمي أنها تقوم بنقل البث الحي المباشر لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية وتستعد لنقل المباريات بجودة عالية وتستخدم أقوى أجهزة البث لكي لنقل المباريات المهمة التي يترقبها الملايين بدون تشويش أو تقطيع، وحسب التصريحات أن القناة تقوم بنقل 17 مباريات من تلك البطولة الأسبوع الأول والثمن النهائي و الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي، ويأتي تردد قناة الجزائرية الارضية على النحو التالي

التردد 11680 معدل الترميز 27500 الجودة hd. الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 2/3.

مباراة المغرب وجمهورية الكونغو في كأس الأمم الأفريقية

بدأت قناة الجزائرية الأرضية استعداداتها من الآن لنقل مباراة المغرب والكونغو في الأسبوع الثاني من كأس الأمم الأفريقية بتاريخ اليوم الأحد 21-1-2024، وبعد ساعات قليلة تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، حيث يلتقي الفريقين في تلك المنافسة على أرضية ملعب لوران بوكو ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء منافسات قوية للغاية لأن المغرب تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الأولى ويتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط وتعادل كونغو ويحتل الترتيب الثالث برصيد نقطة واحدة.