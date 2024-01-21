“شوف مباريات كأس الأمم الإفريقية كلها من البيت”تردد قناة اون تايم سبورت الارضية 2024

تردد قناة اون تايم سبورت الارضية 2024، يهتم عشاق ومتابعي كرة القدم من شتى أنحاء العالم العربي بمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي سوف يتم عرضها على عدد من القنوات الفضائية مجاناً بدون اشتراك، ومن بين هذه القنوات قناة أون تايم سبورت الأرضية التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة.

تردد قناة اون تايم سبورت الارضية 2024

حيث يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي عن تردد قناة اون تايم سبورت الارضية 2024ن الذي أصبحت من أهم القنوات الفضائية التي تصدرت قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، وخاصة بعدما أعلنت عن عرض مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها مجاناً دون اشتراك شهري أو سنوي، والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات 201.

التردد: 11862.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

DVB-S: نظام البث الرقمي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: مفتوح.

الجودة: sd.

تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024

كما يمكنكم متابعة مباريات كأس الأمم الافريقية مجاناً على قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم 21 يناير 2024