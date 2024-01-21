اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق يناير 2024 من منصة مظلتي

يرغب الكثير من المواطنين العراقيين معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن صدور القائمة الأخيرة من أسماء المستحقين، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم برامج الدعم العراقي التي تهدف إلى مساعدة الفئات الأكثر فقرًا على توفير احتياجاتهم الأساسية وعيش حياة كريمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل أنه يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا: لابد من الدخول إلى رابط منصة مظلتي.

ثانيًا: عليك أن تختار الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

ثالثًا: الآن ابحث عن أيقونة “أسماء المستفيدين لشهر يناير”.

رابعًا: قم بتحديد رقم الوجبة، وبعدها استكمل باقي البيانات المطلوبة.

خامسًأ: الآن ستنتقل إلى صفحة جديدة فيها أيقونة “تحميل كشوفات المستفيدين” وستجدها بصيغة الـ PDF.

سادسًا: الآن ابدأ في التحميل وبعد انتهاء التحميل عليك أن تفتح الملفات وأن تبدأ في البحث عن اسمك بين الكشوف.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية

جديرًا بالذكر أن وزارة العمل أتاحت التسجيل للمواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط التالية:

لابد أن يكون المواطن عراقي الجنسية. مقيم داخل العراق بشكل كامل. أن يتراوح العمر ما بين الثمانية عشر إلى الستين من العمر. ألا يكون صاحب التسجيل لديه أي حسابات بنكية. ألا يكون لديه وظيفة ثابتة أو دخل شهري ثابت. ألا يكون لدى صاحب الطلب أي سجلات تجارية أو أصول أو عقارات باهظة. أخيرًأ يمكن لأصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب الإعاقات التسجيل للحصول على الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية.

ويمكنك الآن التسجيل من خلال منصة مظلتي، لأنها الجهة الوحيدة المعنية ببرنامج الرعاية الاجتماعية العراقي.