تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 لمشاهدة المسلسل التركي عثمان الحلقة 145

تزايد كبير من عمليات البحث حول تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، وذلك من أجل مشاهدة أحدث المسلسلات التركية التي تعرض بشكل حصري على القناة، وخاصة المسلسلات التركية التي تحرص قناة الفجر على بثها بشكل مستمر، ومنها المسلسل التركي عثمان، وكذلك المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي، وكلاهما ينقل على القناة مترجم إلى اللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعد قناة الفجر الجزائرية من أكثر القنوات التي يبحث عنها المشاهدين العرب، وذلك لأن القناة تقدم باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات المثيرة والحديثة، خاصة المسلسلات التركية الحديثة، والتي تعرض مباشرة على القناة بعد عرضها على القنوات التركية، ويمكنك ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القيم التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

على التردد 12043.

باستقطاب رأسي.

ومعادل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

بجودة أس دي.

أما على القمر الصناعي عرب سات:

فعلى تردد 12645.

باستقطاب رأسي.

معادل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 5 / 6.

وجودة القناة أس دي.

طريقة ضبط تردد الفجر الجزائرية

أما عن خطوات ضبط الفجر الجزائرية فهي كالتالي:

أولًا: عليك أن تقوم بتشغيل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال “الريسيفر”.

ثانيًا: عليك أن تضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.

ثالثًا: عليك أن تضغط على الإعدادات.

رابعًا: الإدخال اليدوي.

خامسًا: الآن حدد القمر الصناعي، وبعدها من قائمة الترددات قم باختيار “إضافة تردد” وأضف القيم السابقة، بما فيها معادل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ، وتحديد الاستقطاب، وبعدها اضغط على بحث.

سادسًا: بعد الضغط على “بحث” عليك أن تترك الجهاز يجري عملية البحث حتى نهاية عملية البحث، وبعدها اضغط على “حفظ التغييرات”

يمكنك أن تجد القناة الآن في أخر القمر الصناعي، يمكنك التحكم في القناة من خلال تحريكها أو تغيير ترتيبها حسب رغبتك.