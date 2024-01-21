وظائف في البنك الإسلامي السعودي.. الشغل في جدة والقبض بالريال السعودي

لو نفسك تسافر وتشتغل بره، وتقبض بالعملة الصعبة وتوفر دخل مناسب يأمن مستقبلك ومستقبل أسرتك، دلوقتي في فرص عمل بالبنك الإسلامي للتنمية فيى المملكة العربية السعودية.

تعرف على التفاصيل الخاصة بوظائف البنك الإسلامي للتنمية

حيث أعلن البنك الإسلامي للتنمية في منطقة جدة بالمملكة العربية السعودي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بالبنك والقبض طبعا بالريال السعودي، وأضاف البنك عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لكل من الجنسين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات اللازمة بالبنك؛ حيث سيتم العمل بمقر الفرع الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية في محافظة جدة.

الوظائف المتاحة والمطلوبة للبنك الإسلامي للتنمية

كما أوضحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، أن الوظائف المتاحة والشاغرة والمطلوب شغلها تشمل الوظائف والاحتياجات التالية:-:

– إخصائي أول الامتثال والمراقبة.

– إخصائي أول الميزانية والإدارة المالية.

– إخصائي الامتثال والمراقبة.

– مدير تعبئة الموارد.

– سكرتير تنفيذي للبنك.

كيفية التقديم لشغل تلك الوظائف

وأوضحت إدارة البنك السلامي للتنمية، أن التقديم لشغل تلك الوظائف متاح حاليا عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، كما أن التقديم للوظائف مستمر الآن وحتى يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024م، كما نشر البنك الرابط الخاص للتقديم ومعرفة جميع التفاصيل اللازمة بشأن الشروط اللازمة لشغل الوظائف المعلنة والتي تم ذكرها، حيث يمكن للراغبين في التقدم لتلك الوظائف الدخول الدخول على الرابط التالي: (هنا)