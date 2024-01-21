جميع ترددات القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم أمام قيرغيزستان بكأس آسيا 21/1/2024 نايل وعرب سات

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان، بعد النجاح الساحق لدولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم تنظم الآن قطر مباريات بطولة كأس آسيا 2024، والتي تشهد منافسة قوية بين أقوى المنتخبات الأسيوية ويعد المنتخب السعودي من المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة بلوة خاصة بعد حصوله على اللقب ثلاث مرات في السنوات السابقة، وقد حقق المنتخب السعودي نجاح على نظيره العماني في حين أن منتخب قرغيزستان خسر من المنتخب التايلاندي، ويسعى إلى تحقيق الفوز على منتخب قرغيزستان للصعود من الدور الثاني للمجموعات والتأهل إلى الدور ثمن النهائي “16” ، وقد تزايد البحث الآلاف من السعوديين والجماهير العرب عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان بكأس آسيا

لم يقتصر الاهتمام بمباراة المنتخب السعودي على المواطن السعودي فقط، بل يهتم كل عشاق الساحرة المستديرة بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان، حيث يتم بث أحداث المباراة حصريا على قناة SSC السعودية وقناة bein sports القطرية الرياضية، وإليكم تردد تلك القناتين.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات 2024.

التردد : 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة BEIN الرياضية القطرية على النايل سات 2024.

التردد: 12188.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

هذا ويتم بث المباراة أيضا على كل من قناة الكأس القطرية وقناة ONE HD.

موعد مباراة السعودية اليوم في بطولة أمم آسيا 2024

يشهد ملعب أحمد بن على لقاء قوي بين المنتخب السعودي و القيرغيزستاني في دولة قطر، ضمن أحداث المباراة التي تنطلق اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، ضمن دور المجموعات في المواعيد التالية.