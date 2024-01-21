لينك نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 البوابة التعليمية تسجيل دخول ولي الأمر موقع وزارة التربية والتعليم

لينك نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 نظمت كل المدارس والهيئات التعليمية في سلطنة عمان تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم، امتحانات الفصل الدراسي الأول بترتيب دقيق لكي تسير العملية بنجاح، وبالفعل انتظم العمل في كى المدارس على ما يرام ولم يعاني الطلاب من أي مشاكل ولم تتلق الوزارة أي شكاوى من أولياء الأمور، وبعد ذلك تستأنف الوزارة عملها من خلال تجهيز النتائج.

لينك نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

أدى كل طلاب جميع الصفوف الدراسي بداية من الصف الأول الابتدائي انتهاء بطلبة الصف الثاني الثانوي امتحانات الترم الأول لعام 2023 _ 2024، ومنذ أن فرغ الطلاب من الامتحانات بدأت المدارس في عمليات التصحيح للإسراع من إعلان نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024، والذي يكون عن طريق زيارة الموقع التعليمي لسلطنة عمان كل مدرسة على حدة بعد رفع النتيجة الخاصة بها مباشرة، ومن خلال الحساب الشخصي لولي الأمر على البوابة يصل الطالب إلى نتيجته.

البوابة التعليمية تسجيل دخول ولي الأمر

أكدت وزارة التربية والتعليم العمانية أن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 ، ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة بداية من يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، وبالتالي فور تسجيل دخول ولي الأمر إلى الموقع يجد النتيجة في ثواني قليلة بالخطوات التالية.