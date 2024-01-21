“Voici” لينك التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 aadl.com.dz وشروط التقديم

تتواصل الحكومة الجزائرية جهودها لحل أزمة السكن التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج السكنية التي تستهدف مختلف شرائح المجتم ومن أحدث هذه البرامج هو برنامج سكنات عدل 3 الذي تم إطلاقه في عام 2024، ويهدف إلى توفير سكنات مميزة وبأسعار مناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ويحظى برنامج سكنات عدل 3 باهتمام كبير من قبل المواطنين الجزائريين في كافة الولايات، حيث يوفر لهم فرصة الحصول على سكن بأسعار مناسبة، وهو ما يسهم في حل أزمة السكن التي تعاني منها البلاد.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 aadl.com.dz

ووفقا لتصريحات وزير السكن والعمران الجزائري محمد طارق بلعريبي، سيتم البدء في المراسيم التنفيذية لانطلاق الاكتتاب بعد الانتهاء من توزيع عقود عدل 1 و عدل 2 وأوضح الوزير أن عدل 3 يستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية، منها 200 ألف وحدة سكنية في العاصمة الجزائر، و100 ألف وحدة سكنية في كل من ولايات وهران وقسنطينة وعنابة وخطوات التسجيل ستكون كما يلي:

الدخول على موقع عدل الإلكتروني

إدخال رقم التعريف الوطني لبطاقة التعريف البيومترية

إدخال البيانات الشخصية والعائلية، وبيانات السكن والدخل

طباعة وصل التسليم

إمكانية تقديم طعن في حالة عدم تمكن المتقدم من التسجيل في الموقع الإلكتروني بسبب مشكلة تقنية.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتوفير السكن اللائق للمواطنين، أعلنت وزارة السكن والعمران مؤخراً عن إطلاق برنامج سكنات عدل 3. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير سكنات بأسعار تنافسية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل ووفقاً لشروط التسجيل في البرنامج

يجب على المتقدم أن يكون جزائري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 20 عاماً، وأن يكون أعزب أو مطلقاً أو أرملاً، وأن لا يمتلك وحدة سكنية أو أرضاً صالحة للسكن، وأن يكون لديه حساب بنكي.