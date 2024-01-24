موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 ملازمنا الدور الاول عبر results.mlazemna.com

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، تعتمد دائما وزارة التربية والتعليم في العراق على نظام الوضوح والشفافية التامة، لذلك تحرص على الإفصاح عن كل ما لديها من معلومات ضرورية تهم كل بيت عراقي، وتعد نتائج هذه المرحلة من أكثر اهتمامات الأسر العراقية في الأيام الحالية، خاصة أنهم في أهب الاستعداد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنة دراسية هامة في طريقهم التعليمي.

نتائج الثالث المتوسط 2024 موقع نتائجنا

في محاولة للتخفيف عن الطلاب قامت وزارة التربية والتعليم في العراق، بتوفير طريقة سهلة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول عند ظهورها فورا، بدلا من الانتظار وذهاب كل طالب إلى مدرسته، حيث يستعلم الطالب عن النتائج إلكترونيا من خلال بوابة وزارة التعليم الرسمية بالخطوات الآتية.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية .

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا.

بعد فتح الموقع تجد أمامك أيقونة ” نتائجنا ” اضغط عليها.

اكتب بيانات الطالب.

سجل الرقم الامتحاني الخاص به.

حدد نتيجة ” الدور الأول “.

حدد الصف الدراسي ” الثالث المتوسط”.

وأخيرا اضغط زر ” عرض النتيجة”

تجد النتيجة أمامك بمجرد وجودها على الموقع.

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم بكامل قوتها بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة العراقية، إلى تذليل كل الصعاب أمام الطلاب لخوض امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الاول، عن طريق توفير لجان مجهزة وبها كل الإسعافات الأولية ووحدات أمنية لتأمين المقار الامتحانية للطلبة، وغيرها من الإجراءات التي تطمئنهم، هذا ويبدأ العمل في التصحيح بعد الانتهاء من كل امتحان لتكون النتيجة جاهزة في أقرب وقت ممكن، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على موقع موقع نتائجنا العراق.