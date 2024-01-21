لينك spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مظلتي وزارة العمل العراقية

يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من قبل السيد أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق، وذلك بعد اعتماد كشوفات الأشخاص المستفيدين من وجبة شهر يناير الجاري في كل محافظات العراق، وتأتي الوجبة الحالية لتكون السابعة التي تأخرت بعض الوقت نتيجة تزايد طلبات التقديم التي تراجعها وزارة العمل بدقة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خدمة إلكترونية مجانية تماما لكل مواطن عراقي، وهي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر الموقع الرسمي لمنصة مظلتي التابعة للوزارة، والتي تمكن العراقيين من تنزيل كشوفات المقبولين التي يعتمدها وزير العمل، ثم البحث عن أسماءهم بداخلها بالطريقة الآتية.

النقر على الرابط التالي وهو موقع منصة مظلتي .

بمجرد الدخول إلى المنصة تجد أمامك أيقونة ” اسماء الوجبة الاخيرة”.

تظهر لك مباشرة أيقونة اكتب بها اسم المحافظة.

ثم عليك الضغط على زر ” تحميل الكشوفات”.

بعد تنزيل الملف على الجهاز افتح الملف واكتب اسمك في تبويب البحث.

إذا وجدت أسمك تكون من المقبولين ويمكنك سحب مبلغ الدعم الخاص بك.

في حالة عدم وجود اسمك في الكشوفات يمكنك تقديم اعتراض لبحث طلبك مرة ثانية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية للأرملة 2024

تعد المرأة الارملة أحد فئات المجتمع العراقي التي تشملها اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث كثيرا ما تكون المرأة الأرملة بلا دخل ثابت يوفر لها حياة كريمة وبالتحديد في حالة وجود أطفال بلا عائل، وعليها التقديم في وزارة العمل لتحصل على مرتب شهري بعد توفر الشروط التالية.