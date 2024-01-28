دلوقتي استقبل .. تردد قناة الموصلية الجديد 2024 علي الأقمار المختلفة

قناة الموصلية الجديد 2024 تمكنت من أن تحقق شهرة كبيرة بين العديد من المتابعين؛ وذلك بفضل ما تعرضه من برامج إخبارية متعددة تغطي كل ما يحدث بالعراق، ولذا فإن الكثير يبحث عن ترددها لأنها إحدى القنوات الإخبارية الأفضل والأهم، هذا بالإضافة إلى تعريفك بأهم المميزات الخاصة بها وأهم برامجها.

تردد قناة الموصلية الجديد

يمكنك الآن ضبط التردد الخاص بقناة الموصلية نايل سات عن طريق الآتي:

التردد: ١١٨٢٣.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ⅚.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

جودة القناة: اس دي.

مزايا قناة الموصلية

فيما يلي مميزات تلك القناة:

يثق بها العديد من المتابعين والمشاهدين لما تتميز به من الأمانة والمصداقية.

تقدم الأخبار بشكل واضح وهي غير متحيزة لجهة معينة أو لأي طرف.

المحتوى الخاص بالقناة مفيد وملائم لجميع الأذواق والأعمار.

تتطور القناة باستمرار وبشكل دائم؛ ويتوقع تقديم تردداتها تجربة مشاهدة مميزة وجودة عالية في الصوت والصورة بلا أي تشويش أو انقطاع.

القناة مجانية وتبث محتواها بالكامل طوال اليوم مجاناً، ولذا يمكنك مشاهدتها بأي وقت.

برامج قناة الموصلية

تقوم قناة الموصلية بعرض الكثير من البرامج المختلفة على شاشتها، وهو من أكثر ما جعل لها شعبية وجمهور، ومن أهم تلك البرامج التي تلقى مشاهدات كثيرة ما يلي: