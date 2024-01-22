استقبلها حالًا .. تردد قناة وناسة نايل سات 2024 للأطفال بإشارة قوية

يبحث عنه العديدين نظرًا لمدى ما استطاعت قناة وناسة الحصول عليه من نجاح كبير، فهي قد قامت بتوفير محتوى تعليمي يلبي متطلبات الأطفال بالأعمار المختلفة، وتساهم في مساعدة الأطفال كذلك لاكتشاف مواهبهم، ويحب مشاهدة هذه القناة الأطفال الصغيرة وكذلك الأطفال الكبيرة نتيجة لما تعرضه من أغاني وبرامج جميلة، وهو ما زاد من البحث عن ترددها الذي سنتعرف عليه بهذا المقال حتى تقوم بتثبيتها على تلفازك.

تردد قناة وناسة

يمكنك أن تضبط التردد الخاص بقناة وناسة نايل سات الذي تتمثل بياناته في الآتي:

التردد: ١١٤٧٠.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ⅚.

معامل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الجودة: اس دي.

تردد آخر

بإمكانك كذلك استقبال القناة عرب سات من خلال ترددها الذي تتمثل بياناته في الآتي:

التردد: ١١٢٧٠.

معامل التصحيح: ¾.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الجودة: اتش دي.

مزايا قناة وناسة

تتمتع قناة وناسة بعدد متنوع من المزايا التي تجذب الأطفال لها، وتتمثل مزاياها فيما يلي:

تقدم القناة محتوى لجميع الأعمار.

تقدم القناة برامج عديدة متنوعة مثل البرامج الكرتونية المخصصة للأطفال وبرامج الأغاني.

تقدم القناة برامجها بأعلى جودة.

الأغاني الخاصة بلولو في قناة وناسة

تعد لولو واحدة من الشخصيات المفضلة بقناة وناسة، وذلك بسبب تقديم أغاني كثيرة ومتعددة عن طريقها، ومن ضمن الاغاني المقدمة عن طريق لولو ما يلي:

لولو الشطورة.

لولو عايزة ماما.

لولويات صغار.

صارت شرطية.

وينك يا لولو.

لولو وميدو.

لولو ضاعت.

لولو اتسرقت.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

يريد الكثيرين تنزيل قناة وناسة لديهم بسبب مميزاتها وأهدافها المتمثلة فيما يلي: