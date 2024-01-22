الحق قدم .. وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 بجميع التخصصات

للالتحاق بأي من وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 بجميع التخصصات، لا بد من أن يتم الالتزام بالمعايير والقواعد التي تم اعلانها من قبل الوزارة، بالإضافة إلى تجهيز الأوراق اللازمة لتقديم طلب التعيين، مع مراعاة تسديد رسوم طلب التعيين من خلال احدى البنوك المصرية مع الاحتفاظ بإيصال التسديد، ثم تقديم كافة المستندات إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة.

وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

يوجد بعض المستندات التي يجب توفيرها على من يرغب في التقدم بطلب للتعيين في إحدى وظائف وزارة العدل، وهي:

عدد 1 صورة شخصية للمتقدم ويجب أن تكون حديثة.

نسختين طبق الأصل من البطاقة الشخصية للمتقدم ويكون مدون بها الرقم القومي.

نسخة من الشهادة الدراسية الحاصل عليها المتقدم بالإضافة إلى توفير الشهادات الدراسية للمراتب العلمية الأعلى في حالة وجودها.

شهادة أداء الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور وشهادة الخدمة العامة بالنسبة للسيدات.

نسخة من كارنية التسجيل في النقابة العامة للمهندسين.

الإيصال الخاص بتسديد رسوم التعيين التي تم إيداعها في البنك.

الصحيفة التي تثبت أن المتقدم لم يتم الحكم عليه قبل ذلك في أي من القضايا المخلة بالشرف” صحيفة الأحوال الجنائية”.

يجب أن يكون ذلك المستند القانوني موجه إلى المقر الرئيسي لوزارة العدل المصرية.

شروط الالتحاق بوظائف وزارة العدل الجديدة 2024

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في مقدم طلب التعيين، والتي تتمثل في:

الحد الأقصى لسن المتقدم يجب ألا يزيد عن 30 عاما.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها المتقدم يطب أن تكون في إحدى التخصصات التالية:

كلية الهندسة.

كليات الحاسبات والمعلومات.

القدرة على التعامل مع جهاز الكمبيوتر.

التقدير الحاصل عليه المتخرج في الشهادة الدراسية يجب ألا يقل عن جيد.

العمل في المصلحة بناء على القواعد والقوانين التي نص عليها قانون العمل.

النجاح في الامتحانات التي تعقد للمتقدمين.

تنفيذ المهام المطلوبة في المواعيد المحددة لها.

كيفية التسجيل في الوظائف الجديدة لوزارة العدل بمصلحة الخبراء 2024

يستطيع الراغب في الالتحاق بأي من وظائف وزارة العدل، يرجى إرسال طلب التعيين باتباع هذه الخطوات: