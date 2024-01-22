اعرف دلوقتي .. أخبار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية 2024 في مصر

يتساءل آلاف المواطنين خلال الساعات الماضية لمعرفة آخر أخبار قانون إيجار الوحدات السكنية القديم، والذي أكد نائب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان محمد عطية الفيومي، أنه لا بد من التوصل إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة الإيجار القديم، إلا أنها حتى الآن لم تتم مناقشتها، وهي الآن على طاولة مجلس النواب من أجل مناقشتها في حوار مجتمعي والاستماع إلى جميع الأطراف المشكلة، وسنوافيكم من خلال موقعنا بكافة التفاصيل، فتابعونا.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

بين محمد عطية ال نائب رئيس لجنة الإسكان النيابية، أن آلاف المواطنين يريدون معرفة إيجارات الشقق السكنية القديمة حيث لم يتم اتخاذ قرار ولم تتم مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، والفيومي قال إنه لا بد من التوصل إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين بشأن قضية الإيجار القديمة، لكنها لم تتم مناقشتها بعد وهي الآن مطروحة على الطاولة في مجلس النواب حتى تتم مناقشتها وهي بحاجة للاستماع إلى كافة الأطراف في الحوار المجتمعي، ويجب دراسة كافة الجوانب قبل اتخاذ القرار بشأن هذه القضية.

هل يحق للمالك زيادة الإيجار القديم

آخر الأخبار عن تعديلات العام الماضي 2023 على قانون الإيجار القديم، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2023، تمنح الملاك الحق في زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%، وذلك خلال 5 سنوات للوحدات السكنية.

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