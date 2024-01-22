سجل حالًا .. موعد التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2024 في جميع الولايات الجزائرية

بينت مديرية إدارة السجون فتح باب التقديم في مسابقة التوظيف لعام 2024، وتتيح هذه الفرصة الفريدة للراغبين في الانضمام إلى الأسلاك الخاصة، سواء كانوا من الذكور أو الإناث، للتنافس على الرتب الوظيفية لأعوان وضباط إعادة التربية.

مسابقة إدارة السجون 2024

فرص التوظيف تتجدّر في قلوب الراغبين في خدمة المجتمع، حيث بينت المديرية العامة لإدارة السجون عن انطلاق التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2024، حيث بدأت رحلة البحث عن الكفاءات المميزة في يوم 15 يناير 2024، وستمتد هذه الفرص حتى الأول من فبراير 2024 في كافة الولايات الجزائرية.

المناصب المطلوبة في مسابقة إدارة السجون

تتنوع المناصب التي تطلبها المديرية، ما بين:

18 ضابط إعادة التربية.

268 عون إعادة التربية.

6 أطباء عامون في الصحة العمومية.

2 صيدلي في الصحة العمومية.

مميزات مسابقة إدارة السجون

فيما يلي أبرز مميزات تلك المسابقة: