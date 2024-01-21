“من هنا “رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول جميع المحافظات العراقية عبر موقع ملازمنا mlazemna

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة،خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس ، وأكدت الوزارة عن أنه يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 من خلال الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن ظهور النتيجة على عدد من المواقع الالكترونية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024….

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

حيث أكد وزير التعليم العراقي أن نتائج الثالث المتوسط 2024، سوف تظهر بداية من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، مشيداً بالمجهود الكبير الذي قام به الطلاب منذ بداية العام الدراسي، فضلاً عن جهود القيادات التعليمية والتي ظهرت خلال فترة الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة ورصد درجات الطلاب، وتقدم سيادته بأرق التهاني للطلاب المتفوقين متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق خلال السنوات المقبلة.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024

حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 من خلال موقع “ملازمنا”التي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وإليكم الخطوات….