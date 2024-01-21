القبض على لولو الزنانة “تردد قناة وناسة الجديد 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد وذلك لتنزيل قناة وناسة لأطفالهم حيث يحب جميع الأطفال قناة وناسة لما تقدمه من أغاني وأناشيد مميزة تجذب انتباه جميع الاطفال الصغار والكبار ، وتحظى قناة وناسة على نسب مشاهدة عالية في جميع الدول العربية في الفترة الأخيرة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة وناسة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد

نكشف اليوم عن تردد قناة وناسة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات تعتبر قناة وناسة من أهم قنوات الاطفال في الفترة الاخيرة الماضية ويتابعها جميع أطفال الوطن العربي والشرق الأوسط ، ومن الجدير بالذكر أن قناة وناسة تقوم بتقديم الكثير من المحتوى الترفيهي المميز للكثير من الأطفال وخاصة الأطفال الصغار في عمر 6 سنوات فأقل ، وتقوم قناة وناسة العديد من البرامج التعليمية و التثقيفية للأطفال على مدار اليوم.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11270

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

اغاني قناه وناسة الجديدة 2024

بعد تنزيل تردد قناة وناسة الجديد يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة مجموعة كبيرة من الأغاني الجديدة التي تم عرضها على قناة وناسة مؤخرًا ومنها أغنية “حرامي سرق لولو” والتي حبها الكثير من الأطفال بشكل كبير ، وأغنية “وناسه وناسه” وأغنية يا شرطة حرامي ، وأغنية “اجا الحلو” والكثير من الاغاني والبرامج المميزة التي يتم بثها على مدار 24 ساعة كاملة.