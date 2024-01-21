زكاتك في شهر الخير “هنـــا” بالتزامن مع موعد شهر رمضان بالميلادي 2024 .. استقبل المساعدات المالية

ازدادت عمليات البحث في الأيام القليلة الماضية عن موعد شهر رمضان بالميلادي حيث أعلنت هيئة البحوث الفلكية في مصر أن شهر رمضان 1445 يوافق يوم الاثنين الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع أن يبدأ شهر رجب 1445 يوم الجمعة الموافق 13 يناير الجاري ، ويعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم التي تسبق شهر رمضان ومع بدايته تبدأ استعدادات جميع المسلمين لبداية شهر رمضان 2024 ويأتي شهر رمضان هذا العام مبكرًا عن موعد شهر رمضان العام الماضي ويعتبر شهر رمضان أفضل شهور السنة الهجرية.

موعد شهر رمضان بالميلادي

يوافق أول أيام شهر رمضان 1445 هجريًا يوم الاثنين الموافق 10 مارس 2024 ويحتفل جميع المسلمين حول العالم ببداية شهر رمضان بالكثير من الزينة والاحتفالات المميزة حسب عادات كل بلد عربي أو إسلامي ، ويجتهد جميع المسلمين في العبادة من الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن وتعتبر ليالي شهر رمضان ليالي رحمة ومغفرة وعتق من النيران ويحب الاطفال أجواء شهر رمضان المبارك ويقضون أوقات كثير باللعب بفوانيس رمضان في الشوارع.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024

بعد معرفة موعد شهر رمضان بالميلادي يبحث الكثير من المسلمين حول العالم عن أدعية استقبال شهر رمضان 2024 والتي أمر الله سبحانه وتعالى بالتوجه إليه بالدعاء ليستجيب لهم فقال تعالى “ادعوني استجب لكم”.

اللهم أهله علينا بالخير والبركات.

اللهم اجعله شهر خير علينا وعلى الامة الاسلامية والعربية.

اللهم اجعل شهر رمضان شهر العتق من النيران لجميع المسلمين.

اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين.

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم اغفر لنا وارحمنا.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

زكاة شهر رمضان للمحتاجين 2024

إذا كنت من ضمن الأسر التي بحاجه إلى مساعدات مالية، فقد يمكنك أن تقوم بتقديم طلب زكاة شهر رمضان عبر منصة بيت الزكاة المصري، وذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بهم، ثم إدخال كافة البيانات الخاصة بك وسوف يتم توفير المساعدات المالية والاحتياجات الكاملة من أجل اكمال شهر رمضان في خيرات الله الكاملة.