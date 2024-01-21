“الموقع الرسمي” نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول برقم الجلوس 2024 استعلم عن نتيجة رابعة ابتدائى القاهرة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الاساسي يترقبها الآلاف من الطلاب والطالبات وخاصة بعدما انتهى جميع طلاب الصف من الامتحانات التي انتهت الأسبوع الماضي، حيث أن نتيجة رابعة ابتدائى برقم الجلوس تعد من أهم النتائج في الفترة الأخيرة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الاول من الطلاب وأولياء أمورهم عبر الموقع الرسمي، حيث من الجدير بالذكر أن كل محافظة كان آخر يوم في امتحانات لديها مختلف عن المحافظة الأخرى، ولكن بوجه عام أن موعد ظهور النتيجة سيكون خلال الأيام المقبلة حسب كل مديرية تعليمية، حيث أن المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة صرحت أن جميع الأخبار المنتشرة بخصوص ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي غير صحيحة، علاوة على ذلك فإن محافظة مرسى مطروح أعلنت أن النتيجة لم تظهر بعد، وأن النتيجة لم يتم الإعلان عنها إلا من قبل وكيل المديرية التعليمية بالمحافظة، وبالفعل صرح وكيل المديرية التعليمية بمحافظة مطروح أن النتيجة سيتم توفيرها في المدارس لجميع الطلاب من يوم 26 من شهر يناير الجاري، وذلك لضمان أن جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي قد انتهوا من أداء امتحاناتهم.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي القاهرة

الحصول على نتيجة رابعة ابتدائى برقم الجلوس في محافظة القاهرة يمكن الاستعلام عنها من خلال السير على الخطوات التالية: