Link وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 بالاسم الترم الاول نتائج التعليم الاساسي

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 الترم الاول اقتربت ظهورها، حيث استمرت اختبارات الفصل الأول لهذا الصف من الثاني من يناير الجاري حتى الخامس عشر من نفس الشهر، انتهت امتحانات الصف الأول الإعدادي في 16 يناير 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء عمليات التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج 2023-2024 بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالاسم، قامت جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية بالاعلان عن قرب موعد انتهاء جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب وطالبات هذا الصف، فور بدء الامتحانات، باشرت جميع اللجان في المدارس فورًا في عمليات التصحيح وتقدير الدرجات في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف الإعلان الفوري عن النتائج، وقد أصدرت جميع المديريات توجيهات حاسمة لضرورة الإسراع في عمليات التصحيح لضمان الإعلان عن النتائج لجميع الطلاب دون تأخير، حيث أنها تعد من أهم النتائج في حياة الطالب والتي تؤهله لدخول مرحلة الشهادة الاعدادية.

لينك نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي بالاسم

للاستعلام عن نتيجة الاول الاعدادي الترم الاول إلكترونيًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة: