spa.gov.iq/umbrella “جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024” الدفعة الجديدة في العراق

نكشف اليوم عن جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وقد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن ظهور جميع كشوفات اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة الماضية ، وتهتم الحكومة العراقية بصرف منحة الرعاية الاجتماعية في موعدها لجميع المواطنين العراقيين الذين بلغت أعدادهم أكثر من ربع مليون مواطن عراقي في الشهور الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للكثير من المواطنين العراقيين منذ العام الماضي وذلك لمساندة جميع المواطنين في العراق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار ، كما يتم توفير الكثير من فرص العمل للعديد من المواطنين وفق شروط معينة وإليكم خطوات الاستعلام عن جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أولًا قم بزيارة منصة مظلتي من هنا.

ثم قم بالدخول عبر “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اضغط على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ثم قم باختيار المحافظة العراقية التي تقيم بها.

يظهر جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في محافظتك.

بعدها قم بالبحث عن اسمك حسب الترتيب الأبجدي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

بعد معرفة جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وهي كالتالي: