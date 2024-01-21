تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024|  اعرف بالدرجات واسماء الجامعات الخاصة والأهلية اللي فاتحة تقديم للترم التاني 2024

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في الترم الثاني 2024..أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية في مصر فتح باب التقديم للدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي 2023-2024، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني المتاح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات.الخاصة أو الأهلية، ولمعرفة المزيد عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في الترم الثاني 2024 تابعونا.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 الترم الثاني

تشمل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عدة كليات وتخصصات مختلفة، حيث يمكن للطلاب اختيار مجال دراسي يتوافق مع اهتماماتهم ومستقبلهم المهني، وتشمل هذه الكليات كليات الإعلام والتكنولوجيا الحيوية والآثار والحقوق والتمريض وعلوم السينما والسياحة والفنادق.

يهدف التنسيق في الجامعات الخاصة والأهلية إلى توزيع الطلاب على الكليات والتخصصات وفقًا للرغبات الشخصية والحاجة المجتمعية واعتبارات أخرى، حيث يتم تحديد نسبة تنسيق معينة لكل كلية في محاولة لتحقيق التوازن بين العدد المتقدمين والطاقة الاستيعابية للكلية.

ولكي يتمكن الطلاب من الاطلاع على النسب المتاحة لتنسيق الكليات المختلفة، يمكنهم الاطلاع على الموقع الإلكتروني للتنسيق حيث يتم نشر تفاصيل النسب المتاحة لكل كلية بنسبة 53%، وذلك بدءً من يوم 13 يناير ولمدة أسبوعين.

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني

وبإمكان الطلاب الحاليين في الجامعات الخاصة والأهلية الاستفادة من التنسيق لتغيير تخصصهم أو الانتقال إلى كلية أو جامعة أخرى تتناسب مع اهتماماتهم وأهدافهم الأكاديمية، ويعتبر التنسيق مناسبة رائعة لتسهيل هذه العملية وتوفير فرص جديدة للطلاب في مسيرتهم الأكاديمية.

ومن خلال بيان له، أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن تفعيل رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية “هنا” حتى يتثنى لكافة الطلاب التقديم للجامعات المتاحة والإلتحاق بالجامعة الراغب الطالب الانضمام لها، ويتم ذلك في إطار ضوابط التقديم في الجامعات الأهلية والخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

تنسيق كليات الإعلام 53%.

تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

تنسيق كليات الآثار 53%.

تنسيق كلية الحقوق 53%.

تنسيق كلية التمريض 53%.

تنسيق علوم سينمائية 53%.

تنسيق السياحة والفنادق 53%.

تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

تنسيق التربية 53%.

تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

تنسيق كليات الهندسة 68%.

تنسيق كليات الصيدلة 72%.

تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

تنسيق كليات الطب البشري 80%

تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق كلية طب الأسنان بنسبة مئوية بحد أدنى 78٪ في الجامعات الخاصة والمعاهد الأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم عن بُعد وجامعة الفرنسية في القاهرة وجامعة المنصورة الجديدة للالتحاق بجامعة جلالة وجامعة العلمين الدولية.

تنسيق جامعة سيناء وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 74٪.

تنسيق كليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية 2024

وحدد المجلس الأعلى للجامعات المصرية، تنسيق كليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية بحد أدني 80% و77%.

في النهاية، يعتبر تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في الترم الثاني 2024 في مصر فرصة مهمة للطلاب الراغبين في متابعة تعليمهم العالي وتحقيق أحلامهم المهنية. وبفضل العملية المنظمة للتنسيق، يتاح لهم الاختيار المناسب لكلياتهم وتخصصاتهم بناءً على مؤهلاتهم واهتماماتهم الشخصية.