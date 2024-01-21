سدد فاتورة التليفون الارضي بنصف الثمن “بعد قرار زيادة أسعار الباقات” أدفع بالسعر القديم 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي وذلك بالتزامن مع بداية شهر يناير واقتراب صدور فاتورة يناير 2024 للخط الأرضي ، ومن الجدير بالذكر أن شركة وي تتيح لجميع عملائها إمكانية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي إلكترونيًا عبر موقع الشركة الرسمي عن طريق رقم التليفون الأرضي ويجب على جميع عملاء الخط الارضي والانترنت سداد قيمة فواتير يناير 2024 لتجنب تحويل الخط الأرضي إلى استقبال أو قطع خدمة الخط الارضي والانترنت.

خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي

يبحث جميع عملاء الخط الارضي في الأيام الاخيرة الماضية عن خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لشركة WE وتعتبر فاتورة الخط الارضي لشهر يناير ضرورية لضمان استمرار خدمة الخط الارضي والانترنت وإليكم خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي.

أولًا قم بالدخول عبر موقع شركة وي من هنا.

ثم قم بالدخول بالضغط على “الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.

ثم قم بتسجيل رقم الخط الارضي متبوعًا بكود المحافظة.

ثم قم بالضغط على “استعلام”.

تظهر قيمة فاتورة الخط الارضي.

كيفية سداد فاتورة الخط الارضي

بعد التعرف على خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي يبحث الكثير من عملاء شركة وي عن عن كيفية سداد فاتورة الخط الأرضي إلكترونيًا وذلك من خلال خدمة الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة باستخدام بطاقة الأئتمان أو من خلال خدمات فوري او مصاري أو عبر سنترال شركة وي في جميع المحافظات ، كما أعلنت شركة وي عن زيادة أسعار باقات الانترنت الارضي بداية من يوم 5 يناير 2024 وذلك لزيادة أسعار الصيانة وارتفاع سعر الدولار.