هتسقط لو مش مجهزها “تحميل استمارة امتحانات اولى وثانية ثانوي” 2024 .. الرابط الرسمي

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقه تنزيل استمارة امتحانات اولى وثانية ثانوي الكترونيا بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع رابط يمكنكم من خلاله تنزيل الاستمارة للصف الاول والصف الثاني الثانوي بداية من شهر ديسمبر ويمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على الموقع وعلى كيفيه التنزيل تابعوا معي.

تحميل استمارة امتحانات اولى وثانية ثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن رابط يمكنكم من خلاله تنزيل استمارة امتحانات اولى ثانوي وثانية ثانوي ولكن من خلال اتباع عدة خطوات قامت الوزارة بتحديدها يمكنكم التعرف عليها من خلال النقود التالية:

طب اولا من الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد الدخول على الموقع انقر على أيقونة تسجيل استمارة امتحانات الصف الاول وامتحانات الصف الثاني الثانوي.

قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

بعد التأكد من إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب المراد تحميل استمارة امتحانه انقر على أيقونة تسجيل الظاهرة أمامك.

يمكنكم الآن تنزيل الاستمارة الخاصة بامتحانات اولى وثانية ثانوي.

موعد امتحانات اولى وثانية ثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن امتحانات الفصل الدراسي الأول لاولى وتانية ثانوي وجميع صفوف النقل تبدأ الامتحانات يوم 30 ديسمبر عام 2023 حيث تنتهي الامتحانات يوم 25 يناير عام 2024.