“هنــــا” شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 .. بمقدم خيالي مش هتتوقع كام

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الذي يخضع لإشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن فتح باب التسجيل للحجز في الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل وذلك ضمن الإعلان رقم 18 يتيح هذا الفرصة للفئات ذات الدخل المحدود الاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي، تتميز هذه الوحدات بتصميم معماري مبتكر وتوفير جميع وسائل الراحة للمقيمين يعكس الإعلان الرغبة في توفير فرص سكن ميسرة للفئات ذات الدخل المحدود مع الحرص على توفير بيئة معيشية آمنة ومريحة.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

في خطوة هامة نحو تلبية احتياجات المجتمع يسر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن يعلن عن افتتاح فترة التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي:

الجنسية المصرية: يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية. العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما. عدم الحصول على شقة سابقًا: يلزم المتقدم بألا يكون قد حصل على وحدة سكنية من قبل. الدخل المالي: دخل المتقدم لا يقل عن 6,000 إلى 8,000 جنيه مصري شهريا في حالة الزواج. المحافظة: يتعين على المتقدم أن يتقدم بطلب في محافظة إقامته أو محافظة عمله.

سعر الوحدة:

تفاوت تكلفة المعلن عنها في الإعلان رقم 18 حيث تتراوح الأسعار بين 184 و400 ألف جنيه يؤكد هذا النطاق التنوع في التكلفة والذي يعتمد بشكل أساسي على مساحة الوحدة السكنية وموقعها الجغرافي.