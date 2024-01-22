رابط تحميل اسماء المشمولين بمنحة المليون ونصف “من هنـــا” 100ألف هسة للمقبولين

في الحقيقة أن وزارة الهجرة تقوم بالعمل عن طريق تلك المنح على مساندة الذين يعودون للعرا، لكي يقوموا بتلقي حياة مستقرة، وتجدر الإشارة بأن الوزارة بالعراق قد أصدرت الوجبة الجديدة الثانية والثلاثون التي تشتمل على الأسماء التي تتعلق بمنحة المليون ونصف لكل الأشخاص العائدون 2023، كذلك أن بداية الصرف سوف تكون من خلال البطاقات الذكية، إذ إن الأشخاص الذين تم شمولهم بالمنح يريدون أن يقوموا بالاطلاع على اسمائهم، لذا سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة لتحميل الاسماء المشمولة لتحصل على تلك المنحة.

اسماء المشمولين بمنحة المليون ونصف

بين وزير الهجرة بالعراق أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن جميع الأسماء التي تم شمولها تتلقى من حيث المليون ونصف لكل الأشخاص الذين يعودون المنازل الخاصة بهم، فقد يبلغ العدد الخاص بهم حتى 8536 أسرة عراقية، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك المنح بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الهجرة العراقية.

تحميل اسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2024

من الممكن أن يتم السير على الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك المنحة الخاصة بالمليون ونصف والتي تكون كما يلي: