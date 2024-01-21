“ودع الإيجار الحديث” رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024 والشروط اللازمة

رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024، يبحث عدد كبير من الشباب المبل على الزواج والأسر الغير قادرة على شراء شقة تمليك أو عقار خاص بهم، عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة الإسكان والتعمير والخاص بالتقديم في شقق الإسكان الإجتماعي التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، لمساعدة الأشخاص الراغبين في شراء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024، والشروط المطلوبة .

حيث يتسائل عدد كبير من الأشخاص عن رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي إعلان رقم 18 ، والتي يمكن للمواطن المصري الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الشباب المقبل على الزواج بسبب غلو أسعار الوحدات السكنية والشقق في جميع أنحاء الجمهورية.، إلا أن وزارة الإسكان أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي والتي جاءت كالتالي:

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

أن يكون المواطن مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يكون قد حصل على شقة من الإسكان الإجتماعي من قبل.

أن يكون متزوج ولديه أسرة وأبناء.

الا يقل سن المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن يلتزم المتقدم بتقدبم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.

رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024