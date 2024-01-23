قريباً النقل تطلق التذكرة الموحدة لاستقبال جميع وسائل النقل 2024

أكثر ما يبحث عنه الموطنين الآن على جميع محركات البحث هو حقيقة خبر التذكرة الموحدة التي ستطلقها وزارة النقل في جميع أنحاء الجمهورية ولجميع وسائل النقل، كالقطار والمترو والأوتوبيس، وذلك بهدف تقليل حجم مصروفات طباعة التذاكر، بالإضافة إلى تقليل الازدحام على شبابيك التذاكر، وبعد أن ازدادت التساؤلات حول هذا الموضوع يجدر بنا أن نوضح لكم بالتفصيل كل معلومة عن هذه التذكرة في السطور التالية.

مشروع التذكرة الموحدة لاستقبال جميع وسائل النقل

تعمل وزارة النقل المصرية حاليًا على تشغيل التذكرة الموحدة، التي تُعد من أهم وأكبر الإجراءات التي تسعى الحكومة لاتخاذها حتى تتمكن من تقليل الازدحام اليومي الموجود على شبابيك قطع التذاكر و التقليل من المصروفات التي تتفق سنويًا في طباعة تذاكر المواصلات، كما أنها ستعمل على إتاحة أكثر من وسيلة دفع، كالدفع الإلكتروني وسيتم ذلك عن طريق تطبيق واحد يتيح الدفع لكل وسائل النقل العام.

أهداف تفعيل التذكرة الموحدة

ويهدف تفعيل نظام التذكرة الموحدة إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة، مما يدعم تقليل أماكن الانتظار في الشوارع وعلى هذا يقلل الازدحام المروري، وتقليل استهلاك الوقود أيضًا، كما أنه يعمل على تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام وتطوير كافة خدمات النقل للركاب وتيسير حصولهم على الخدمة يكون عن طريق استخدام الأساليب التكنولوجية.

وأوضح وزير النقل، الفريق كامل الوزير عن بعض ملامح مشروع التَّذْكِرَة الموحدة وقال أنه يهدف إلى إنتاج عدد من التطبيقات، تطبيق النقل الذي يعطي المواطنين القدرة على التخطيط للرحلات قبل البَدْء فيها، وذلك عن طريق إضافة قائمة متنوعة من الخيارات المتاحة للنقل، مثل الدراجات، والسيارات، وسيارات الأجرة، ومشاركة ركوب السيارة أو الدراجة.

وأوضحت وزارة النقل أيضًا أنه من المفترض تنفيذ هذا المشروع وفقًا للخطة الزمنية بحلول عام 2025، ويشمل المشروع خطوط المترو الأربعة، القطار الكهربائي الخفيف، خطي المونوريل، الأوتوبيس الترددي، أوتوبيسات هيئة النقل العام، أوتوبيسات النقل الجماعي، قطارات السكك الحديد.