يا بختكم.. زيادة المعاشات 60% لأصحاب المعاشات بهذا التاريخ وموعد صرف معاشات فبراير 2024

كشفت بعض المصادر الحكومية لأحد الصحف المصرية عن وجود زيادة المعاشات 60% لأصحاب المعاشات يستفيدون منها من شهر مارس القادم، وكم سيُصبح المعاش بعد الإقرار بهذه الزيادة، ونوضح لكم تفاصيل هذه الزيادة وموعد صرف معاشات الشهر القادم فبراير، فضلًا تابعوا معنا.

زيادة المعاشات 60% لصاحب المعاش

وضحت بعض المصادر الرسمية أنه سيتم صرف منحة إضافية لأصحاب المعاشات بقيمة 60% من قيمة المعاش الأساسي الذي يحصل عليه صاحب المعاش، حيث حصيلة زيدة أربع شهور، ومفترض أن تبدأ الحكومة المصرية بالإقرار بصرف هذه الزيادة.

وحال صدور الأمر بهذه الزيادة والتي ستبدأ بمبلغ بنسبة 15% سيكون لأصحاب المعاشات زيادة بنسبة 60%، وذلك على أربعة شهور، حيث الزيادة حال الإقرار بصرفها وتبكيرها، ستكون في المواعيد التالية:

15% بأول شهر مارس.

15% بأول شهر أبريل.

15% بأول شهر مايو.

15% بأول شهر يونيو.

وستكون قيمة الزيادة بنسبة 15% زيادة 190 جنيه تقريبًا، فعلي سبيل المثال من كان يحصل على مبلغ 1300 جنيه مصري، سوف يحصل على مبلغ بقيمة 1495 جنيه مصري.

متى تنزل معاشات فبراير للمواطنين؟

بعد عشرة أيام تقريبًا سيتم صرف معاش شهر فبراير لجميع أصحاب المعاشات، حيث سيتم صرفها في موعدها باليوم الأول من الشهر الميلادي، وستقوم الهيئة العامة للتأمينات بصرف الراتب لأصحاب المعاشات داخل الأماكن التالية:

منافذ البنوك المصرية.

الصراف الآلي.

مكاتب البريد.

كل منافذ فوري.

المحافظ الإلكترونية لجميع الهواتف.

وهذه الزيادة تكون سنوية كل أول شهر يوليو، ولكن قررت الحكومة أن تصرفها قبل موعدها هذا العام بأربع شهور تقريبًا، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين أصحاب المعاشات، وذلك بالأخص قبل قدوم شهر رمضان المبارك.