الحلقة العاشرة من مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 10 مترجمة على ترددات جميع القنوات الناقلة لها

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 10 يعتبر من أشهر المسلسلات التركية التاريخية التي استطاعت خلال فترة قصيرة من جذب الأنظار له، حيث يتم تناول قصة القائد الإسلامي العظيم “صلاح الدين الأيوبي” الذي استطاع توحيد جميع المسلمين من بلاد الشام، والعراق، ومصر تحت راية الإسلام.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 10

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 10 من المقرر أن يتم عرض الحلقة على يوم الإثنين القادم الموافق 15 يناير الجاري على قناة تي آر تي التركية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، بينما يتم عرض الحلقة مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء القادم الموافق 16 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تدور أحداث المسلسل حول القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي الذي استطاع تحرير القدس من أيد الصليبيين، ليس هذا فحسب بل حقق العديد من الانتصارات، وخاض مجموعة من الحروب.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10

إذا كنت ترغب في مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 10 أول بأول فلا بد من تحميل تردد قناة تي آر تي التركية على أكثر من تردد كما يلي:

قناة TRT1 التركية على نايل سات

يمكنك تحميل ترددها على أكثر من قمر صناعي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11042.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على عرب سات

أطلقت القناة تردد آخر لها على عرب سات كما يلي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11958.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ترددها على القمر الصناعي هوت بيرد

وأتاحت القناة أيضًا ترددها على القمر الصناعي هوت بيرد بأعلى جودة ممكن، وهذا التردد كما يلي:

القمر الصناعي هوت بيرد.

التردد: 11176.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية