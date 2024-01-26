شوف امتى .. موعد عرض مسلسل حالة خاصة على موقع لاروزا

مسلسل حالة خاصة حقق ومن اول حلقة تم عرضه على شهرة انتباه المشاهدين والسبب في ذلك يرجع إلى كونه يناقش قضية من أهم القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري وهي حالات الإصابة بمرض التوحد وطيف التوحد، واستطاع المسلسل مع استمرار عرض حلقاته على أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة لكون البطل طه دسوقي الذي يجسد شخصية نديم استطاع وبشكل كبير من أداء الشخصية لأقصى حد ممكن، الأمر الذي جعل هناك تساؤلات كبيرة بخصوص موعد عرض المسلسل نظرًا لأنه تعرض حلقتين فقط في كل أسبوع.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

تعرض حلقتين من مسلسل حالة خاصة على قناة MBC مصر في يومي الأربعاء والخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر بتوقيت السعودية في العاشرة مساءً، وكذلك المسلسل يعرض على مجموعة قناة ON المصرية الفضائية في تمام الساعة 9:00 مساء كل يوم جمعة، ولمن يرغب في مشاهدة المسلسل قبل القيام بعرضه على القنوات الفضائية يمكن مشاهدته من خلال منصة watch it يوم الأربعاء في تمام الساعة 12 منتصف الليل حيث توفر المنصة حلقتين متتاليتين من المسلسل.

أحداث مسلسل حالة خاصة

يلعب دور البطل طه الدسوقي الذي يحمل اسم نديم في المسلسل والمصاب بمرض التوحد والذي يتمكن من الفوز بجائزة مليون جنيه مصري من إحدى المسابقات، ومن بعد ذلك ينضم إلى العمل في مكتب أكبر محامية في مصر أمانى التي تلعبها دورها الفنانة غادة عادل، وتدور أحداث المسلسل هو نبوغ نديم في حل القضايا وإعجاب المحامية أماني به خاصة لأن لديها طفل يعاني من نفس المشكلة.