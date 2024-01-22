اعرف امتى .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة

مسلسل قيامة عثمان من أنجح المسلسلات التركية خلال الفترة الاخيرة، والذي تمكن من تحقيق نجاح باهر على مستوى الوطن العربي والسبب في ذلك يرجع إلى محتوى الحلقات التشويقي، والذي يحكي قصة المؤسس عثمان بن أرطغرل، من ضمن القنوات التي تعرض هذا المسلسل بشكل مجانى هي قناة الفجر الجزائرية والتى يوجد أكثر من تردد لها يمكن من خلال أي واحد منهم تثبيت القناة ومشاهدة المسلسل في موعده المحدد.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس الحلقة 144 يوم الخميس القادم والذي يوافق 18 يناير في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية و بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وأنه سوف يتم إعادة الحلقة يوم الجمعة في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الجدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور حول الفتوحات والحروب التي واجهت الفاتح والمؤسس العثماني عثمان بن أرطغرل وكما حقق مسلسل قيامة ارطغرل شهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي، تمكن هذا المسلسل والذي يعتبر امتداد للمسلسل الأول من تحقيق نفس الشهرة والقاعدة الجماهيرية التي تنتظر كل أسبوع من أجل إذاعة الحلقة الجديدة منه.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة القادمة يمكن تثبيت القناة الفجر من خلال الترددات التالية:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد الثاني