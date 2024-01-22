قدم دلوقتي .. شروط وظائف التنظيم والإدارة الجديدة 2024

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التابع إلى الحكومة المصرية نوه عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، وأن موعد تلقي الطلبات سوف يتم من 1 فبراير وصولًا إلى منتصف الشهر، الأمر الذي جعل محركات البحث تنشغل بمعرفة الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يتم القبول في هذه الوظائف، وكذلك الأوراق والمستندات التي يجب على كل متقدم أن يقوم بتوفيرها، خاصة لكون هذه الوظائف متاحة للجنسين ذكور وإناث.

وظائف التنظيم والإدارة الجديدة

أكد الجهاز المركزي على أن قبول طلب الالتحاق بالوظيفة متوقف على استيفاء قائمة الشروط بأكملها، والتي تتمثل في الآتي:

التقدم متاح للمصري الجنسية فقط.

إقامته دائمة داخل جمهورية مصر العربية.

العمر وقت التقدم بطلب لا يتخطى حاجز 28 عام.

معروف بين الناس بأنه أخلاقة جيدة وسلوكه حسن وأنه ذو سمعة طيبة.

نظافة سجله الجنائي من أى حكم بخصوص أى قضية مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل التقدير للمتقدمين من كليات الهندسة عن تقدير جيد جدًا وأن يكون عضو مسجل في نقابة المهندسين.

سداد رسوم قدرها 26 جنيه في أي بنك مصري من أي فرع.

الكشف والفحوصات الطبية التي تثبت نظافة جسده من أي مواد مخدرة وأنه قادر على العمل بشكل طبيعي.

الأوراق والمستندات المطلوبة

أثناء التقدم بطلب لهذه الوظائف والتي سوف يكون متاح التقدم بلها بشكل إلكتروني هناك حزمة من المستندات والأوراق يجب أن تتوفر مع المتقدم أو المتقدمة أثناء عملية التسجيل، وتتمثل هذه المستندات في الآتي: