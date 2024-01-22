حمل دلوقتي .. كشوفات اسماء نقل النفوس بالعراق 2024

في ظل الظروف التي لا زالت تحدث في العراق أصبحت الحكومة تهتم بتقديم كافة سبل الدعم إلى من تتوفر بهم شروط استحقاق برامج الدعم المقدمة، ومع اقتراب الإعلان عن أسماء الوجبة الأخيرة كثرت عمليات البحث بخصوص كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس لدعم الوجبة الأخيرة لعام 2024، خاصة بعدما أكدت الحكومة العراقية أن عملية الاستعلام أصبحت إلكترونية وذلك لتسهيل الوقت 4والجهد على الفرد، بالإضافة إلى معاودتها الإعلان عن شروط نقل النفوس مرة أخرى.

كشوفات اسماء نقل النفوس

يمكن الاستعلام عن اسماء نقل النفوس في دولة العراق بشكل إلكتروني من خلال خطوات سهلة وتنفيذها بسيط لا يحتاج إلى مجهود كبير، وتتمثل طريقة الاستعلام في الآتي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي المتعلق بوزارة الداخلية العراقية من هنا.

تحديد خدمة نقل النفوس.

القيام بإدخال خدمة الوجبة التي يراد بخصوصها إتمام عملية الاستعانة.

إدخال البيانات والمعلومات التي يطلبها موقع الوزارة.

يجب عدم ترك أي مربع فارغ.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الفرد.

الضغط على أيقونة استخراج الكشوفات.

سوف يتم تحميل كشوفات الأسماء للمحافظة التي تم إدخالها والتي يمكن من خلالها استخراج اسم الشخص المستعلم.

شروط نقل النفوس في العراق

للاستفادة من هذه الخدمة يجب التأكد من توفر قائمة الشروط تلك التي تتمثل في الآتي: