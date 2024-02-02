اضبط واستقبل .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك التحديث الأخير 2024

ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات الفضائية على مستوى العالم في عرض الأفلام الوثائقية الخاصة بالحروب و الطبيعة وعالم الحيوان والبحار والمحيطات، لذا تعتبر هذه القناة الخيار الأفضل لمن يفضل هذه النوعية من المحتوى، ونظرًا إلى تنوع وتعدد محتواها جعلت الخيار الأول لدى الكبار والصغار رجال ونساء، ومع إعلان إدارة القناة عن تغيير التردد الخاص بها الأمر الذي جعل شريحة كبيرة تتساءل عن التردد الجديد من أجل مواصلة الاستمتاع بمحتواها الأقل ما يقال عنه أنه رائع.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يوجد أكثر من تردد لها وذلك لحرص إدارة القناة على تغطية أكبر مساحة من دول الشرق الأوسط، وخاصة المناطق ذات البث الضعيف للقنوات، وتتمثل هذه الترددات في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12467.

استقطاب: أفقي.

ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅔.

الجودة: Hd.

التشفير: مجانية.

التردد الثاني

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

التشفير: قناة مجانية.

خطوات ضبط الريسيفر على قناة ناشيونال جيوغرافيك

لمحلى الأفلام الوثائقية والحياة البرية والمعلومات والمحتوى التعليمي وفي نفس الوقت المسلي، يمكن القيام بضبط جهاز الريسيفر على هذه القناة، من خلال الترددات التالية: